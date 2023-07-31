شبح الثانوية العامة.. فتاة تقفز من الطابق الثالث وأخرى تنهي حياتها بمبيد حشري

ضعف إيمان الإنسان يجلعه هش يستسلم لمتاعب الحياة عندما يشعر بأن لابصيص نور ينتظره فى نهاية الطريق، وذلك بعد أن يكون اليأس والإحباط قد استغلا ضعف يقينه ليُسدلا ستائرهما المُعتمة أمام عينيه، مفقدانه أى إيمان بالأمل، مُغذيان نفسه بشحنات سلبية توهمه بأن الألم هو نهاية الحياة، أصبحب حكايات الانتحار كثير بين الطلاب الذين يطاردهم شبح الثانوية العامة طول العام بسبب ضغوط الأهل والرغبة فى الحصول على أعلى دراجات، وهانحن الآن أمام طالبة قفزت من شرفة منزلها بالطابق الثالث قبل ظهورالنتيجة من شدة قلقاها، واخرى تناولت مضاد حيوى خوفا من أهلها قبل إعلان النتيجة، وفتاة تناولت مبيد حشرى بعد رسوبها.

حكايات طلاب طاردهم شبح الثانوية العامة فخارت قواهم وقرروا انهاء قصتهم مع الحياة.. ترصد تفاصيلها "بوابة الوفد"

طالبة مدينة نصر تقفز من الطابق الثالث قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

قفزت طالبة تبلغ من العمر 18 سنة من الطابق الثالث من شرفة منزلها بمدينة نصر، فى محاولة منها لإنهاء حياة خوفًا من نتيجة الثانوية العامة، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

تبين من التحريات التى اجلارها ضباط قسم شرطة ثان مدينة نصرية بمديرية أمن القاهرة، أن الفتاة أصيبت بحالة من الخوف والفزع الشديد قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وهرولت مسرعة فى اتجاه شرفة منزلها بالطابق الثالث والقت بنفسها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بعد تأكد رسوبها.. انتحار طالبة ثانوى أزهرى فى الشرقية

تناولت طالبة بالثانوية الأزهرية مبيد حشرى، بعد إعلان النتيجة وتأكد رسوبها.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا بنتحار فتاة بتناول مبيد حشري بمنزلها فى قرية ميت حمل التابعة لدائرى مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وذلك بعد رسوبها فى امتحانات الثانوية الأزهرية، تم نقل الجثمان للمشرحة لبيان سبب الوفاة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى صرحت بدفن الجثة.

شربت مضاد حيوى.. محاولة انتحارفتاة بالثانوية العامة

حاولت طالبة ثانوية العامة، الانتحار عن طريق تناول مضاد حيوى، وذلك لخوفها من أسرتها قبل ظهورنتيجة الثانوية العامة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا من مستشفى أجا بمحاولة انتحار فتاة بتاول مضاد حيوي بسبب خوفها من نتيجة الثانوية العامة ومن أسرتها.