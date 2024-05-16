أنور بهادر يكرم مدير مستشفي سوهاج العام ونائبه

كرم انور عز الدين بهادر رئيس اللجنه العامه لحزب الوفد بسوهاج وسكرتير عام مساعد حزب الوفد الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفي سوهاج العام لجهودهم المبذوله في تقديم افضل خدمه طبيه لأهالى محافظه سوهاج

وأكد بهادر أن التكريم لم يأتي من فراغ وانما جاء بناء علي العمل والاجتهاد الذي يتم داخل هذا الصرح الطبى طوال ال اربعه وعشرون ساعه علي مدار اليوم

كما كرم انور بهادر الدكتور هيثم محيي رشوان نائب مدير مستشفي سوهاج العام بسوهاج وذالك تقديرا منه لما تقدمه وتوفره المنظومه الصحيه المتمثله بمستشفي سوهاج العام من خدمات طبيه مجانيه كبيره لجميع أهالي محافظه سوهاج

وجدير بالذكر أن مستشفي سوهاج العام من خلال التطوير الأخير الذي حدث بالمستشفي تم إعادة فتح قسم الاستقبال الجديد و يضم أطفال وجراحة وباطنة وعظام ونساء، وتم تجديد غرفة العمليات وتضم 5 غرف للعمليات الجراحية والتجميل والأنف والأذن والمسالك، وتم تفعيل عيادة الأم والجنين، وتفعيل عيادة الغدد الصماء للأطفال، وتفعيل عيادة القلب أطفال، وتفعيل عيادة أعصاب أطفال، وتم تفعيل عيادة أمراض الدم أطفال، وزيادة أسرة عناية المخ والأعصاب من 9 أسرة لـ 11 سرير، وذلك بمستشفى سوهاج العام وذلك خلال الإحلال والتجديد.

وإستكمالا لتطوير المنظومة الصحية بسوهاج من خلال أعمال التطوير الجارية، تطوير مستشفى سوهاج العام، وتشمل أعمال التطوير أقسام (الأشعة، والاستقبال)، بالإضافة إلى تطوير شبكات الغاز والكهرباء، فضلاً عن رفع كفاءة مختلف الأقسام بالمستشفى حيث يعمل المستشفى بطاقة 78 سرير داخلى، و23 سرير عناية مركزة، و5 غرف عمليات، و20 كرسى غسيل كلوى، و17 حضانة

واكد انوربهادر خلال زيارته لمستشفي سوهاج العام أن المنظومه الصحيه بسوهاج تعمل تحت قياده وكيل وزاره الصحه بالمحافظه الذي لايألوا جهد لتقديمه من تقديم خدمه افضل للمواطن السوهاجي تحت رعايه القياده التنفيذيه بالمحافظه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.