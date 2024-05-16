جامعة الفيوم تستضيف اجتماعَ لجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء لجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تعقد اللجنة جلستها السادسة والعشرين في رحاب كلية العلوم جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الاهلية الجديدة، ورئيس لجنة العلوم الأساسية السابق، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، و أعضاء اللجنة الموقرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك اليوم الخميس بكلية العلوم والمكتبة المركزية بالحرم الجامعي.

النهوض بالبحث العلمي

وأعرب الدكتور عرفه صبري حسن، عن سعادته باستضافة جامعة الفيوم لهذا الاجتماع المهم، مؤكدًا أهمية دور لجنة قطاع العلوم الأساسية في النهوض بالبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية في هذا المجال.

وأشاد بجهود أعضاء اللجنة الموقرين في سبيل تطوير المناهج ورسم الخطة المستقبلية للطلاب، وبناء قدرات الباحثين المصريين.

وتوَجَّهَ الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى جامعة الفيوم، على الاستقبال، وكرم الضيافة والتنظيم الجيد، مُشيدًا بما تشهده جامعة الفيوم من تطوير وتقدم في شتى المجالات والقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل أعرب الدكتور معوض الخولي عن سعادته باحتضان جامعة الفيوم لهذا الاجتماع، مُشيدًا بالتقدم والازدهار اللذين تشهدهما جامعة الفيوم تحت رعاية قيادتها الحكيمة، مُثمِّنًا الدور الذي تقوم به لجنة العلوم الأساسية، والأمانة الملقاة على عاتقها، وسعيها الدؤوب للارتقاء بالعلوم وتطويرها.

من جانبه، رحَّب الدكتور صالح العوني بأعضاء اللجنة، مثنيًا على إنجازاتهم وإسهماتهم القيمة في مجال العلوم الأساسية.

وأكَّدَ حرص كلية العلوم على توفير البيئة الملائمة للبحث العلمي ودعمها إيمانًا بأهمية دور العلوم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

وعلى هامش الاجتماع، قام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية، وزيارة لمركز فيزياء الطاقات العالية والمتحف الجيولوجي بجامعة الفيوم؛ وذلك للاطلاع على الإمكانات البحثية المتقدمة المتوفرة في المركز، والتعرف على تاريخ الثروات الجيولوجية وتنوعها، وقد أبدى أعضاء اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالمعروضات، كما تمَّ طرح عدد من الأسئلة على المختصين حول تنوع الثروات الجيولوجية في مصر.

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