محافظ بني سويف يشهد احتفال النقابة العامة للأطباء بيوم الطبيب

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء، بمناسبة يوم الطبيب بقاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف ، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب و إحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.

حضر الاحتفالية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف، الدكتور محمد رضا عوض رئيس الجمعية المصرية للهشاشة، الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية السابق، الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب بجامعة النهضة، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق، والدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي.

وفي كلمته رحب محافظ بني سويف، بالضيوف من النقابة العامة لأطباء مصر والأساتذة والأكاديميين وعمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، معربا عن سعادته بالتواجد والمشاركة فى هذه الاحتفالية لتكريم جيش مصر الأبيض، الذي بادر وضحى في ادارة أزمة كورونا، وكان شعارهم الوحدة والتضامن والتعاون من أجل الخروج من الأزمة والعبور بالوطن لبر الأمان.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية للنهوض بالقطاع الصحى وتلبية متطلباته، والعمل المتواصل على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين من الخدمة الصحية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل كفريق واحد بين كل مؤسسات الدولة وكافة أنواع مؤسسات المجتمع الواحد من أجل تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي "في كلمته، الشكر والتقدير لحرص محافظ بني سويف الطبيب الدكتور محمد هاني غنيم على حضور الاحتفالية، موجها كل التحية والتقدير إلى جموع أطباء مصر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، تقديرا لتفانيهم في العمل ودورهم الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، معربا عن تقدير أطباء مصر لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بيوم الطبيب السادس والأربعون واهتمام بالكادر الطبي والتوجيه المستمر بتحسين أحواله ودعم المنظومة الصحية.

وأكد نقيب الأطباء دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، برفضهم التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هناك أكثر من ألفي طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين وعلى استعداد تام لدخول غزة وعلاج الجرحي والمصابين.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم الطبيب بإعتباره واحد منهم، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم المنظومة الطبية بالمحافظة، معربًا عن تقديره للتعاون والتكامل بين المسئولين عن المنظومة الصحية بالمحافظة والتي تضم المستشفى الجامعي و مديرية الصحة والتأمين الصحي ونقابة الأطباء، موضحًا أن خدمة المجتمع المحيط بالجامعة سواء على مستوى تقديم الخدمات الطبية المتميزة أو الجانب التوعوي يعد من أهم أدور الجامعة بجانب العملية التعليمية والبحث العلمى.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات القرآن الكريم _تلاها أحد طلاب كلية الطب بجامعة بني سويف _ثم كلمات لنقيب أطباء بني سويف ، ونقيب أطباء مصر ، وكلمة لرئيس الجمعية المصرية للهشاشة ، وكلمة لرئيس جامعة بني سويف، ثم إهداء وتبادل الدروع من نقابة الأطباء للمحافظ ورئيس الجامعة ووكلاء وزارة الصحة وعمداء الكليات، ثم تكريم عدد من الأطباء المثاليين.

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