محافظ الفيوم يسلم 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج

‏سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 150جهاز عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات علي الزواج، خلال الإحتفالية الكبرى التي نظمتها جمعية صلاح الدين بالفيوم، بنادي قارون الرياضي، بالتعاون مع المحافظة، والجهات الشريكة "صندوق تحيا مصر، وبنك الكساء المصري".

‏

‏جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، وإيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، و منار سرحان المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين، و خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، والفتيات المستحقات وأسرهن.

بدأ الحفل بتفقد أجهزة العرائس، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل عرضاً للتنورة مصحوباً بالأغاني والزغاريد والمزمار البلدي، كما تم عرض فيلم تسجيلي لنشاط وانجازات جمعية صلاح الدين، بداية من يناير عام 2023 حتى تاريخه، في مختلف محاور تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاحتفالية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير، مؤكداً مسئوليتهن الكبيرة في تنشئة الأجيال وبناء أسرة فاعلة في المجتمع، معرباً عن شكره لجمعية صلاح الدين، على الدعوة الكريمة لمشاركة بناته المقبلات على الزواج فرحتهن باستلام الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مثمناً دور الجمعية والقائمين عليها في التداخلات الإيجابية بالتعاون مع المحافظة، في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير الدعم اللازم لغير القادرين.

وثمن المحافظ، جهود الجهات الشريكة في رسم الفرحة على وجوه العرائس، مثل بنك الكساء وبنك الطعام، وصندوق تحيا مصر الذي أثبتت الأيام أنه نتاج رؤية مستقبلية ثاقبة للقيادة السياسية تنشر الخير في ربوع مصرنا الحبيبة، كما شارك الصندوق في تقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا في فلسطين.

تدخلات الحماية الاجتماعية

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن جمعية صلاح الدين، خلال عام 2023 قامت بعدد من تدخلات الحماية الاجتماعية، شملت تقديم مساعدات إنسانية لعدد 4 ألاف أسرة من الأولى بالرعاية، وعدد 2000 طفل يتيم، وتوفير العلاج لعدد 600 مريض، وإجراء 150 عملية جراحية، ورعاية عدد 600 طالب وطالبة علم، وتجهيز 150 ألف وجبة مطهية وجاهزة، والمشاركة بمشروع 2 كفاية الممول من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم خدمات تعليمية لعدد 2500 تلميذاَ وتلميذةً، من سن 3 إلى 12 عاماً، من خلال عدد 13 حضانة أطفال، وعدد 60 قاعة تعليمية، تحت إشراف مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ويقوم على العمل بها عدد 130 فرداً ما بين مشرفين ومعلمين وإداريين.

وأضاف، أنه في قطاع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، قامت جمعية صلاح الدين، بتوفير وحدة تدريب وانتاج ملابس متكاملة تستهدفت عدد 50 سيدة، ويقوم على العمل بها 12 فرداً للإدارة والتدريب، كما تم توفير وحدة لإنتاج الغذاء، بالتعاون مع برنامج فرصة الممول من وزارة التضامن الاجتماعي، وفرت عدد 50 فرصة عمل، بمجال العجائن والمخبوزات والحلويات وتحضير الطعام وتخليل الزيتون، كما وفرت الجمعية 15 طناً من لحوم الأضاحي العام الماضي، وتستهدف الجمعية توفير 20 طناً هذا العام، كما تم توفير عدد 25 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان االماضي.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، عن شكره لمحافظ الفيوم لدوره الحيوي ومساندته المستمرة للجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 500 عروسة خلال عام 2023 من جميع مراكز المحافظة، مضيفاً أنهم اليوم بصدد تسليم أجهزة العرائس لعدد 150 فتاة من المقبلات على الزواج من الأولى بالرعاية، بقيمة 4,5 مليون جنيه، بالتعاون مع المحافظة، وصندوق تحيا مصر، وبنك الكساء المصري، بواقع 30 ألف جنيه لكل جهاز، لافتاً إلى أن كل جهاز يشمل: ثلاجة، وغسالة، وبوتجاز، وخلاط، ومكوى، ومرتبة سرير، بالإضافة الى مفروشات وملابس للعرائس، لافتاً إلى أنه تم تجهيز عدد 3 آلاف عروسة منذ عام 2005 حتى الآن، بالتعاون مع المحافظة والجهات الشريكة.

‏

‏وعقب الاحتفالية، قام محافظ الفيوم، ومرافقوه، بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الفندق الملحق بنادي قارون الرياضي، والتى شملت غرف السكنية، وحمام السباحة والمنطقة المحيطة به، فضلاً عن الاستقبال.

IMG-20240528-WA0033

IMG-20240528-WA0031

IMG-20240528-WA0032