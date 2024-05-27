وزير الشباب يشهد حفل ختام النسخة الـ ١٢ من مهرجان إبداع

تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية.....

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته الوزارة، مساء اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

حضر الحفل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وخبير وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، والنائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي مستهل كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسابقة إبداع للجامعات، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك علي تقدير الدولة المصرية للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتي المجالات، كما تؤكد علي الدور الكبير لمسابقة ابداع في المساهمة في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري".

أشار "صبحي" إلي أن مسابقة ابداع أحد آليات الدولة المصرية لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، مؤكداً أن مهرجان ابداع أصبح علامة فارقة فى اكتشاف الموهوبين فى المجالات الثقافية والفنية، فضلاً عن دورها في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين، مشيراً إلى أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق تفوقهم الدراسي.

وقدم وزير الشباب التحية لجميع الفنانين والشعراء والمثقفين الذي حرصوا على حضور مهرجان إبداع، وكذلك المدربين والمتخصصين ولجان تحكيم المجالات المختلفة، اولذين ساهموا نجاح مهرجان إبداع خلال الأعوام السابقة.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكداً أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات، قائلًا: إن هذا اليوم يمثل الإبداع المصري في أزهى مراحله وإبداعاته تحت ظلل الدولة المصرية الوطنية، ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مؤكدًا أن مصر تنجب باستمرار علما، وفنا، وأدبا، وثقافة، وفي كل المجالات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن ما رآه من طلاب الجامعات من إبداع وتألق يبشر بأن مستقبل الفن المصري سيكون كبيرا وعظيما، موجهاً بضرورة فتح المسارات أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها، لأنهم معين لا ينضب وخريجي جامعة الطلاب أصبح لهم دور ومكانة في سوق العمل وينتظرهم الكثير، مؤكدًا أن جامعة القاهرة بها أكثر من 400 برنامج دراسي لإعداد خريجين دوليين.

وفي كلمته، والتي ألقاها نيابةً عن لجنة التحكيم، أعرب الشاعر الكبير جمال بخيت عن سعادته بوجوده ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، مؤكداً علي الدعم الكبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للجان التحكيم ومهرجان إبداع بصفة عامة، مشيراً إلي أن المسابقة أفرزت العديد من المواهب الشابة في كافة مجالات المسابقة، والتي تعبر عن أن مصر مليئة بالمواهب في شتي المجالات.

ومن جهتها، قدمت الإعلامية مني الشاذلي التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما تقدمت بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهده لاكتشاف هؤلاء المواهب التي أثنت عليهم، مؤكدةً أنهم لديهم موهبة كبيرة لا بد من الاهتمام بها.

وقدمت المطربة هلا رشدي وصلة غناء على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وقدمت عدة أغان، مثل ابن مصر وأسمراني بصحبة المايسترو محمد مصطفى العجيمي، معبرةً عن سعادتها الكبيرة لوقوفها على خشبة المسرح لجامعة القاهرة التي تنتمي إليها والتي لم تقف عليه قط أثناء دراستها، مؤكدةً علي أنه لو أقيمت مسابقة إبداع خلال تواجدها بالجامعة لم تتردد لحظة للمشاركة فيها.

وتم تكريم بعض الرموز الفنية في المجالات الأدبية والفنية ومنهم ( المايسترو نادر عباسي، الفنانة سهير المرشدي، النجم محمود حميدة، الفنان عبد الرحيم كمال، الفنان أحمد أمين، الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان سامي مغاوري، الفنان محمد دياب).

وتضمن حفل الختام حفلاً فنياً، ضمت ميدلي موسيقي مؤلفات(عمر خيرت، هشام نزيه، حالد حماد)، وعزف أوركسترا جامعات(القاهرة، عين شمس)، ميدلي كورال بعنوان "احلم"، مقاطع غنائية لأشهر أغاني الأفلام والمساحات أداء منتخب جامعات(بنها، دمنهور، قناة السويس).

فيما تضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية وفقرات استعراضية لطلاب الجامعات الفائزين والمتميزين في المهرجان، ومنها غناء فردي أداء أماني رضا - جامعة بنها، محمود عيد جامعة قناة السويس، مصطفي محمود جامعة الأزهر، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل المطربة هلا رشدي.

وتم عرض فيلم قصير (نشرةمهرجان إبداع)، فاصل تمثيلي للفنان سامي مغاوري ضيف شرف الحفل، واستعراض احنا شباب الجامعات(جامعة حلوان)، استعراض الليله الكبيره بمشاركة فرق الفنون الشعبية بجامعات(القاهرة، عين شمس، بنها)، بالإضافة إلى أداء تمثيلي شخصية صلاح جاهين، وكذا استعراض(الليله إبداع).







