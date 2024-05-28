إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وفى سياق آخر فقد شهدت منطقة كوبرى البغدادى العلوى شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنا من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولي غرفة الأزمات والكوارث بديوان محافظة الأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنين من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها، إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بسقوط طفلة في الثالثة من عمرها في بئر للصرف الصحي، بمنطقة الساخنة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين سقوط طفلة تدعي لوجينا صبري منصور 3 سنوات، وتم استخراج الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة الساحل.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أسرة المجني عليها، تتهم عاطلًا بهتك عرض صغيرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل صغر سن الطفلة، وهتك عرضها، واعترف بهتك عرض المجنى عليها، مستغلًا في ذلك صغر سنها، وقام لمس مواطن عفتها، وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتى لا يسمعها أحد.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.