بالصور "قنصوة" و"البديوى" بحفل إحياء اللغة العربية بأوبرا الإسكندرية

شهد مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية حفل إحياء ليالى اللغة العربية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية في حضور المهندس السيد البديوى عضو مجلس ادارة الغرفة وذلك تحت عنوان "الاندلس ربيع مؤجل"

استمر الحفل لمدة ساعتين تقريبا للمساهمة فى إحياء تراث اللغة العربية بعرض فنى شهده مسرح سيد درويش لترسيخ مبدأ الحفاظ على الهوية والتراث فى زمن العولمة ولجؤ بعض الشباب الى الحديث والكتابة بطريقة ما يسمى بالفرانكو آرب حيث تناول العرض حقبة تاريخية هامة في تاريخ الأندلس من خلال أحداث درامية يصاحبها كورال موسيقي من تقديم فريق كورال الجامعة، وذلك في إطار شيق ومتميز باللغة العربية الفصحى

وأشرف على إعداده وتقديم العرض الدكتورة نجوى صابر، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الاداب وأدار كورال الجامعة المايسترو الدكتور شريهان الحديني، والدراماتور دكتور محمد مخيمر، وإخراج أحمد سمير.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية بالمستوي المتميز الذي شاهده خلال العرض المسرحي وإتقان ومهارة العارضين فى الوقت الذى أثنى فيه على فريق كورال جامعة الإسكندرية لتقديمه عددًا من المقاطع الموسيقية المتميزة. وأضاف أن الجامعة ستقدم كل الدعم للفعاليات الثقافية والفنية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفن بما يخدم المجتمع السكندري، موجهًا الشكر لكل من شارك في إعداد هذا العرض المميز.

يذكر أن الحفل جاء فى إطار سلسلة من الفاعليات للحفاظ على التراث واللغة العربية.