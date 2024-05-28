محافظ الفيوم يناقش آليات تخفيض أسعار اللحوم الحمراء ويوجه بفتح شوادر جديدة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، وممثلين عن الجزارين، لبحث آليات السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد محمود، و أيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور زين العابدين علي السيد، مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والدكتور وائل جلال، مدير جهاز حماية المستهلك، والدكتور وليد مصطفى، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، و محمد حسين، مدير إدارة الرقابة التموينية، وأحمد هيكل، مدير مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بديوان عام المحافظة، وممثلين عن الجزارين.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الهدف من الاجتماع، هو توحيد جهود الجهاز التنفيذي والشعبي، وكبار مربي الماشية، والجزارين، لإتاحة اللحوم الحمراء للمواطنين بأسعار مخفضة، ومطابقة للاشتراطات الصحية، في ظل تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، وكذا التنسيق لفتح منافذ جديدة لبيع اللحوم الحمراء بالأماكن الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

تشديد الرقابة

وأكد المحافظ، ضرورة تشديد الرقابة على كبار مربي الماشية، من قِبل مديريات الزراعة، والطب والبيطري، والتموين، والتنسيق مع كبار مربي الماشية، والتموين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإعلان

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لعدد من طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بتلبية هذه الطلبات، للتيسير على الجزارين والمواطنين.

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بوصفهم من كبار مربي الماشية، أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في أسعار اللحوم الحمراء، بعد تراجع أسعار الأعلاف، واستقرار سعر الدولار بالأسواق، وكذا زيادة اللحوم الحية المستوردة بشكل كبير خلال هذه الفترة، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي قبيل عيد الأضحى المبارك.

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