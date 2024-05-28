طقس حار بقري ومدن محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو 2024، أحوال جوية مستقرة، مع طقس حار نهاراً معتدل ليلاً على كافة أنحاء المحافظة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 32درجة مئوية بينما تبلغ الصغري 16درجة مئوية، مع وجود نسبة الرطوبة 44%، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة، مما يؤثر على معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الأسكندرية /القاهرة الزراعي ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط، سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات.

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والطماطم ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أسابيع طويلة .

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية لمتابعة إلتزام أصحابها بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم علي التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .