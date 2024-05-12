رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الطوارى الجديد

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع العمل لمستشفى الطوارئ الجديد لمتابعة تنفيذ الاعمال الانشائية لمبنى المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.



أوضح الدكتور محمود ذكي أن مستشفى الطوارئ الجديد، تعد أول مستشفى على مستوى الدلتا مخصصة لأعمال الطوارئ لخدمة المواطنين بإقليم الدلتا، تقع في نطاق مستشفيات جامعة طنطا بمساحة 1600 متر مربع، وتحتوى على 8 غرف عمليات ودور كامل لعمليات الحروق بواقع غرفين للحالات الحرجة وحالات الحروق بالدرجات الأولى والثانية ورعاية مركزة للحروق وعناية المتوسطة وغرفة عمليات صغرى للحالات البسيطة، مشيراً أنه تم الانتهاء من أعمال الأساسات لكامل المسطح وجارى تنفيذ الأعمدة لسقف البدروم، وتتكون المستشفى من بدروم ودور أرضى و7 أدوار متكررة بطاقة استيعابية 200 سرير.

كما قام الدكتور محمود ذكى بجولة داخل مستشفى الطوارىء الجامعى برفقة الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الطوارىء.

