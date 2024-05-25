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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي: لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن هاخد ضعف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.

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السيسي يؤكد ضرورة الاستفادة من حجم المياه في مشروعات الزراعة

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السيسي: الدولة تعمل على الوصول لأكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة

 

وتابع “السيسي” خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بجنوب الوادي، اليوم السبت، أن “لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن هاخد ثمنها الضعف عن الوقت الحالي”.

وأضاف أن:" هو ممكن الكهرباء تشتغل الـ24 ساعة آه طبعًا.. المحطات موجودة بس هنجيب منين وبكام تكلفة التشغيل". 

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، افتتاح محطتي مياه بمنطقة توشكى، كما شهد الرئيس أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محور شرق العوينات.

 وشهد الرئيس السيسي أيضًا عبر الفيديو كونفرانس افتتاح محوري الدكتور هشام عرفات واللواء سمير فرج.

 وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مركز المنارة ليشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

  وتقام المشروعات الكبرى في استصلاح الأراضي في جنوب الوادي، وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خصوصًا عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلًا عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.

 

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