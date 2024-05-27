شعبة الصيدليات: تراجع مبيعات الأدوية 40% ونتحمل خسائر بسبب تحريك الأسعار (فيديو)

أكد الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن المصنع أي شركة الدواء طرف والصدلية طرف آخر، مؤكدًا أن أزمة الدواء ليست مصطنعة من الصيدلية وهي آخر طرف في توصيل الدواء، وتم إجبار الصيدلية ببيع الدواء القديم بالسعر القديم والدواء المنتج حديثًا بالسعر الجديد وهو أمر استمر وتم تحمل تبعاته وخسائره والصيدلية هي التي تدفع هذه الخسائر.

رأس مال الصيدليات يتآكل بسبب زيادة الأسعار

وأضاف الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن رأس مال الصيدليات يتآكل بسبب زيادة الأسعار، مؤكدًا أن الصنف الواحد له 3 أو 4 أسعار على الرف بالصيدلية.

وأشار الأمين العام لشعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية إلى أن أزمة غلاء الدواء بدأت عام 2017 والأسعار ارتفعت 4 مرات، مشددًا على أن الشركة لديها حق في طمس السعر على عكس الصيدلية.

وتابع: "الصيدلي يتحمل الخسائر لتوفير الدواء الذي يحتاجه المريض"، مؤكدًا أن هناك مهمة إنسانية واجتماعية يقدمها الصيدلي والاستشارات للمرضى، لافتا إلى أن تراجع مبيعات الصيدليات 40% وهناك مجموعات من المادة الفعالة غير موجودة.

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي هو الحلقة الأضعف وهو من يدفع ثمن أي ارتفاع في الأسعار لأنه في مواجهة الجمهور وخاصة في الأدوية الناقصة.



الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية



وأضاف محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك أزمة في التصنيع لدى بعض المصنعين بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ إلى ٤٨ جنيها، مستدركا أن الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية.



وتابع رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، أن رأس المال العيني للصيدليات يتآكل كل يوم وهذا خطر للغاية وننادي بتحريك الأسعار بشكل تدريجي.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا.



وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تجاوز التحديات كافة، كما أن توفير الدولار ساهم في توفير كل المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمشكلة الصناعة.



وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أنه يتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن من خلال توفير الأدوية في كل مكان وبأسعار مناسبة، منوهًا إلى وجود بعض الممارسات غير المناسبة التي تسبب حدوث أزمة في سوق الدواء.

نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء

وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء : «نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء من أجل المواطن والمصنع، ولن يكون هناك عجز في الدواء داخل السوق».

وأشار، إلى أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.

وأردف: «معدلات التصدير للدواء في مصر زادت بنسبة 29%، ويتم دراسة الطلبات المقدمة من أجل زيادة سعر الدواء، مؤكدًا أنه في حالة زيادة أسعار الدواء سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي»