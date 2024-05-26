خبير زراعي: الرئيس السيسي أعطى قبلة الحياة لـ "توشكى الخير"

اكد الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي في مصر حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل مشروع " توشكي الخير " بما ساهم فى احياء هذا المشروع مره أخرى بعدما واجه العديد من المشاكل في البنية التحتية والري، ووجه الرئيس السيسي بضرورة الاستغلال الأمثل للمياه من خلال تحديث منظومة الري حتى نستطيع تحقيق الخطة التي وضعتها القيادة السياسية بإضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية المصرية لافتا الى ان الرقعة الزراعية كانت لا تتخطي 9 مليون فدان لفترات طويلة ، في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان سنويا ، ولولا خطة الدولة كنا سنعاني من مشكلة الأمن الغذائي ، مضيفا ان هناك تحدي أخر وهو المياه لذلك وضعت الدولة خطة من خلال مشروعات قومية زراعية كبيرة تعتمد على منظومة الري الحديث حتى نستطيع الاستفادة من الترشيد .

وأوضح "أبو اليزيد" أن التحدي الكبير في مشروع توشكي الخير كان في إزالة هذه الارتفاعات الصخرية الكبيرة التي تعوق الممر المائي والمحطات التي افتتحها الرئيس السيسي التي تضخ المياه ، وكان في الماضي المساحة المستصلحة في توشكي صغيرة لا تتعدي 25 الف فدان ولكن حاليا وصلنا الى استصلاح زراعي لحوالي 400 الف فدان منهم 70 الف فدان استثمار من خلال شركات قطاع خاص وباقي المساحة شركات وطنية مصرية وفي مشروع توشكي تم زراعة قمح لـ 310 الف فدان ، و156 الف في شرق العوينات بالإضافة الى الفرافرة وذلك نتيجة إرادة القيادة السياسية .

كما استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية لاسيما السلع الأساسية حيث تم التوسع في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية ، كذلك زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية ،مما ساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية وأيضا زيادة معدلات انتاج المحاصيل الاستراتيجية وطوال الأزمات العالمية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع الغذائية .

وأشاد "أبو اليزيد" بأهمية الأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة المصرية مصر لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع مما أدى الى الحد من هدر المياه ، أيضا المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي .