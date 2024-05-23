محافظ أسيوط يلتقي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

لدعم جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور علي كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير المركز، لبحث سبل التعاون والتنسيق في خطة العمل المشتركة لدعم جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية ... جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للوزير المحافظ.

وتم خلال اللقاء إستعراض، خطة المركز بالتعاون مع المحافظة وتكثيف الجهود لمواجهة القضايا والمشكلات المجتمعية وخاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم ندوات وفعاليات للتوعية بالاضرار الناجمة عنها وأساليب مكافحتها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية ودعم الوزير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائب رئيس مجلس إدارة المركز.

وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لتكثيف حملات وبرامج وقوافل التوعية بخطورة الهجرة غير النظامية والحد منها بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية، مؤكدًا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد شريكًا أساسيًا في خطط المحافظة لتحقيق التنمية في شتى المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكامل يتوافر فيه كافة المقومات الرئيسية من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات قومية، مشيدًا في ذلك بحرص كوادر الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات على مشاركة المحافظة في مشروعاتها التنموية والخدمية حيث تعد الجامعة بيتًا للخبر العلمية والتي أسهمت بالفعل في تقديم العديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بتسليط الضوء على الظواهر والمشكلات المجتمعية المختلفة ووضع خطط لحلها، مرحبًا بالتعاون مع جامعة أسيوط في تنفيذ خطة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وتنظيم عدد من الفعاليات، والندوات، واللقاءات العلمية لتسليط الضوء على المشكلات المجتمعية التي تواجه المحافظة، وذلك من خلال الإلمام بكافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية لتلك المشكلات مما يسهم في حلها بأسلوب علمي دقيق وتفيد متخذي القرار في الجامعة، والمحافظة.

ووجه الدكتور على كمال مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط ،الشكر للوزير المحافظ على مجهوداته ودعمه المستمر للجهود الرامية لمواجهة الهجرة غير النظامية، ناقلًا تحيات وتقدير الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة، للوزير المحافظ على تعاونه المستمر مع جامعة أسيوط العريقة بكلياتها ومراكزها العلمية والبحثية المتخصصة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول مبتكرة، وعلى أسس علمية للقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع في إطار المسئولية المجتمعية للمحافظة والجامعة.