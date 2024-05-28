جراحات تجميلية لإصلاح عيوب خلقية بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل تتوالى نجاحات الفريق الطبى المتميز بقسم جراحة التجميل بالمجمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية فى اصلاح العيوب الخلقية والتشوهات واعادة الوظائف لطبيعتها بالتعامل الماهر على مستوى الجلد والعظام والمفاصل



فقد نجح اطباء قسم جراحة التجميل بقيادة الدكتور

محمود جودة - استشارى جراحة التجميل فى اصلاح عيب خلقى نادر cleft hand او ما يسمى باليد المشقوقة واعادة الاصابع لوضعها الطبيعى لطفلة تبلغ من العمر عامان لم تتشكل خلالهم الاصابع او تتطور بشكل طبيعى حيث تم نقل اصبع السبابة ليصبح في مكانه الطبيعي بجوار الإصبع الثالث و اعادة تكوين الجلد بين الإبهام و السبابة حتى تتمكن الطفلة من تحقيق قبضة طبيعية لليد

كما تم التعامل بمهارة مع طفلة تبلغ من العمر عام ونصف تعانى من contracted hand حروق فى اليد والابهام مدفون فى راحة اليد والتصاقات وانقباض فى الاصابع الثلاث وترقيع قديم غير ناجح

فقد تم عمل فرد للأصابع و تعويض الجلد المفقود بشرايح جلدية من جلد البطن و تحرير للإبهام من راحة اليد و اعادة تكوين الجلد بين الإبهام و السبابة بواسطة سديلة جلدية موضعية و شرائح جلدية من جلد البطن

بالاضافة لعمل استعدال للعظام و تثبيت للمفصل و عمل ترقيع جلدي للجانب الخارجي للإبهام لفتاة تبلغ من العمر 24 عام تعانى من deviated thumb التواء شديد فى الابهام نتيجة عيب خلقى واستعاد الابهام شكله ووظيفته الطبيعية

ضم الفريق الطبى كلا من :- الدكتور محمود السيد جودة - أستشاري جراحة التجميل، والدكتور محمود فيصل دكروري - اخصائي جراحة التجميل، والدكتور رضا ابو المجد - استشارى التخدير.

ونواب جراحة التجميل :- الدكتوره ياسمين سالم، والدكتورمحمد ناجح شميس، والدكتور محمد حسن رضوان، والدكتورمحمد هشام حجازي، والدكتور محمد الحسانين شبيرو، والدكتور محمد امير العدل

تُعد عمليات التجميل من الخدمات المستحدثة التى تقدم للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.



فقد احرزت جراحة التجميل تقدماً كبيراً فيما يتعلق بتقنيات الجراحة والإجراءات التجميلية، مما أدى لارتفاع نسب نجاح هذه العمليات نتيجة لكفاءة الفريق الطبي فى استخدام التقنيات المتطورة لتحقيق افضل النتائج للمرضى وتحسين جودة حياتهم الصحية.