النادي الثقافي بالسلام في الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظمت إدارة الشباب بالمديرية ندوة توعوية لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب السلام التابع لفرع حى ثان بمحافظة الإسماعيلية احتفالاً باليوم العالمي للبيئة بحضور المحاضر محمد حامد وذلك يوم الخميس 23 مايو الجاري.

في الخامس من يونيو من كل عام، يُحتفل باليوم العالمي للبيئة، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسينها، حيث يدعو يوم البيئة العالمي 2024 إلى العمل الجماعي لحماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر اخضرارا.

أهمية يوم البيئة العالمي:

رفع الوعي: يساهم يوم البيئة العالمي في تسليط الضوء على التحديات البيئية مثل تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

تشجيع المشاركة: يدعو يوم البيئة العالمي الناس من جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود الحفاظ على البيئة.

تعزيز المعيشة المستدامة: يعرض يوم البيئة العالمي حلولًا مبتكرة وممارسات صديقة للبيئة لضمان مستقبلٍ أكثر استدامة.

يأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وتوجيهات الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية وإشراف ليلى مختار منسق النادي الثقافي بالمديرية ورغدة محمد مشرفة النادي الثقافي بالمركز بقيادة كابتن رمضان الطيب مدير الإدارة