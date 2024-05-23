محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي"في حب مصر" للأطفال الأيتام والشباب

بفرع مكتبة مصر العامة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي، الذي نظمته فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط بعنوان "يوم في حب مصر" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وبمشاركة أطفال من دور الأيتام على مستوى المحافظة وبعض الأطفال والشباب من رواد المكتبة وتأتي تلك الأنشطة بناء على خطة المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة

جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب وفتيات مراكز الشباب وبرلمان شباب المحافظة.

حيث بدأ المحافظ زيارته للمكتبة بتفقد معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وشاهد المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، اكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية) فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والاكسسوارات من الحرف اليدوية، واستفسر عن أسعار المنتجات كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع ومدي إمكانية التوسع في منتجاتهم موجهًا الأسر بضرورة خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.

وتفقد المحافظ الأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال التي نظمتها شركة المياه بفرع المكتبة لحثهم على ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى لدى الأطفال والمراهقين والشباب من خلال تصميم وتنفيذ ألعاب وأنشطة تساعد على إدارك أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها بطرق عملية ثم تفقد الفعالية الفنية والثقافية التي نظمتها المكتبة للأطفال الأيتام من مسرح عرائس وورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم وردد مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر.

كما تفقد المحافظ أقسام المكتبة وتحاور مع الشباب والأطفال المترددين والمتواجدين بأقسام المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع واطمئن على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.

وأكد اللواء عصام سعد، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي ومكتبة مصر العامة بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.

وأشارت مديرة المكتبة إلى استمرار تنظيم المعارض داخل المكتبة، بصفة مستمرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل للأسرة المنتجة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتوفير احتياجات المترددين على المكتبة من الطلاب وأولياء الأمور والأطفال بمختلف أعمارهم