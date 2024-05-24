تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بالطريق الأوسطى

تعرض 6 أشخاص لإصابات بالغة فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وسرعان ما تم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص والتحريات، اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق.

ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق

على صعيد آخر، أصدرت نيابة الشروق وبدر، قرارا بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.



التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.