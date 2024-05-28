استلام 113 ألف و286 طن قمح بشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن استلام 113 ألف و286 طن قمح بالشون والصوامع التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصري، وقطاع مطاحن سوهاج، منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن .

وأكد المحافظ، على انتظام سير عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، موجها جميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بسهولة ويسر دون أى معوقات.

وأوضح الفقي، أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 183 ألفا و518 فدان بمختلف مراكز سوهاج، حيث وفرت المحافظة 17 موقع تخزيني موزعة على جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأقماح، وذلك تسهيلا على المزارعين لتوريد القمح .

والجدير بالذكر أن سعر إردب القمح هذا العام بلغ وفقًا لدرجة النقاوة " ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣، و١٩٠٠جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥".