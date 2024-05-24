وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج "أنت الأغلى"

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذ فعاليات برنامج "أنت الأغلى" لترسيخ مفهوم الولاء والإنتماء لتلاميذ المدارس ، بمحافظة جنوب سيناء ، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومبادرة اثر وذلك خلال الفتره من ٢١حتى ٢٣ مايو الجاري بمدينة ( الطور - شرم الشيخ - دهب ).

ياتى تنفيذ الفعاليات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات لأبناء المحافظات الحدودية ، حيث تتضمنت الفعاليات تنفيذ ورش فنيه فى مجالات الرسم والتلوين - والتشكيل بالصلصال- وأشغال يدوية ) وكذلك العديد من الورش الثقافية منها ورشة الامن الاسيبراني والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعى - وورشة عن ترسيخ مفهوم المواطنه والإنتماء ؛ كما تم تنفيذ العديد من الورش الرياضية والتى تتضمن تعليم مهارات الألعاب الأساسية فى الألعاب الجماعية ومسابقات ترويحيه ،تم تنفيذ الفعاليات بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ ، حيث شارك فى الفعاليات ٥٠٠ تلميذ وتلميذة من المرحلة الابتدائية والاعدادية.















