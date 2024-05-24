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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات برنامج "أنت الأغلى"

فعاليات برنامج أنت
فعاليات برنامج "أنت الأغلى"

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، تنفيذ فعاليات برنامج "أنت الأغلى"  لترسيخ مفهوم  الولاء والإنتماء لتلاميذ المدارس ،  بمحافظة جنوب سيناء ، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومبادرة  اثر  وذلك خلال الفتره من ٢١حتى ٢٣ مايو الجاري بمدينة ( الطور - شرم الشيخ - دهب ).

ياتى تنفيذ الفعاليات فى ضوء  توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج  والمشروعات لأبناء المحافظات الحدودية  ، حيث تتضمنت الفعاليات تنفيذ ورش  فنيه فى مجالات  الرسم والتلوين - والتشكيل بالصلصال- وأشغال يدوية  ) وكذلك العديد من الورش الثقافية منها ورشة الامن الاسيبراني والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعى - وورشة عن ترسيخ مفهوم المواطنه والإنتماء ؛ كما تم تنفيذ العديد من الورش الرياضية والتى تتضمن تعليم مهارات الألعاب الأساسية فى الألعاب الجماعية ومسابقات ترويحيه ،تم تنفيذ الفعاليات بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ ، حيث شارك فى الفعاليات  ٥٠٠ تلميذ وتلميذة من المرحلة الابتدائية والاعدادية.




 


 

 

 


 

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