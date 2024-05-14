السكرتير العام يتفقد العمل بالمراكز التكنولوجية بمركزي البداري وساحل سليم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير العمل في ملفات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن موجهاً قيادات المحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم بالنزول إلى المراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء ومتابعة أعمال تلقي الطلبات وتقديم سبل الدعم وتذليل المعوقات إن وجدت وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر مشيراً إلى ضرورة تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وفي هذا الإطار وطبقاً لتوجيهات محافظ أسيوط قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة بتفقد المركز التكنولوجي بمركز البداري لمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الشأن رافقه خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

كما تفقد السكرتير العام المركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التيسيرات والتسهيلات المقدمة وتذليل العقبات أولاً بأول أمام المواطنين في ملف طلبات التصالح للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

كانت محافظة أسيوط قد خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء وهي ارقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.