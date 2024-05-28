السفير خطابي: إطلاق نسخة إنجليزية لموقع الجامعة العربية لمواجهة تحديات التنمية

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أنه تم إطلاق النسخة الإنجليزية للبوابة الإلكترونية للجامعة العربية، لافتا أن التفاعل الإعلامي يظل رهينا بالانفتاح على مواضيع حيوية ترتبط بالتحديات التنموية والأمنية لمنطقتنا العربية، وذلك لتسريع مسارات التنمية المستدامة، واشاعة ثقافة السلام ونبذ نزعات التطرف والإقصاء، وتثمين القيم المجتمعية والثقافية بما يميز الذات الجماعية العربية من ثراء وعمق وتنوع حضاري، مشددًا على أهمية اعتماد النظام الأساسي للمعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة (19) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، ووجه الأمين العام المساعد الشكر للمملكة العربية السعودية، التي ترأس المكتب التنفيذي، على جهودها للارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية وتكثيف الدعم المتواصل للقضايا العربية المشتركة بدءًا بالقضية الفلسطينية بمختلف جوانبها السياسية والحقوقية والإنسانية وخاصة في سياق تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح السفير خطابي أن اعتماد خطة التحرك الإعلامي المحدثة منذ 2017 من قبل مجلس وزراء الإعلام، تؤكد الحاجة إلى صناعة محتوى إعلامي عربي طموح وجريء لخدمة هذا التوجه الاستراتيجي، وفي صلبه القضية الفلسطينية، لكسب مزيد من المواقف التضامنية الداعمة عبر العالم.

وتابع خطابي "بضرورة التحرك الإعلامي بشكل سريع لاستكمال البناء التأسيسي للمرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية والتي تلتزم مع ميثاق الجامعة العربية والأنظمة المعمول في الأمانة العامة"، لافتا لأهمية بالتعاون المتواصل للدول الأعضاء والمنظمات الممارسة لمهام إعلامية مع قطاع الإعلام والاتصال من أجل الاستفادة من خبراتها، مشيرًا للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها قمة البحرين من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والدول الأعضاء.

وأوضح الأمين العام المساعد خلال كلمته أن اللجنة الدائمة رفعت توصيات تتعلق بتعميم الإعلام التربوي في المؤسسات التعليمية، وتجويد الأداء الإعلامي للصحفيين وتشجيع الكفاءات من خلال جائزة التميز الإعلامي، برعاية دولة الكويت، وتنظيم دورات في مختلف التخصصات بتعاون مع كافة الشركاء، دولاً ومنظمات، في نطاق برامج تدريب تشمل القضايا المدرجة على الأجندة الإعلامية العربية.

وبنفس الاهتمام، تقدمت اللجنة الدائمة بتوصيات بشأن النهوض بالإعلام التنموي وتعزيز دور المرأة في وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني مشيداً باستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتصميم وإطلاق موقع جديد للجنة العربية للإعلام الإلكتروني وعقد دورة تدريبية لفائدة الدول الأعضاء لتغذية الموقع بالبيانات والمحتوى المطلوب بالتنسيق مع الأمانة الفنية.

وفي نهاية كلمته، جدد الشكر لوزارة الإعلام بمملكة البحرين على حسن التعاون مع فريق الأمانة الفنية وتقديم كافة التسهيلات لتنظيم هذه الدورة في أحسن الظروف.