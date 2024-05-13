زراعة البحيرة تتابع حقول القطن بمراكز المحافظة

أكد المهندس موفق محمود سارى ، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، أن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام ، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار و التجارى،عبارة عن 31247 ائتمان ، و 6000 إصلاح زراعى ، و 5106 استصلاح وقد تم زراعة 4548 فدان قطن تجارى ، و 535 فدان إكثار حتى اليوم ، باجمالى 5083 فدان .

وأوضح سارى أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة و بذرة القطن ، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية ، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.

وأضاف المهندس وكيل الوزارة ، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد ، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى ، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى .

من جهته أوضح المهندس محمود عبد المجيد هليل ، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أن مساحات القطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة ،عبارة عن 31247 ائتمان ، و 6000 إصلاح زراعى ، و 5106 استصلاح ، عبارة عن 50 فدان بمركز بكوم حمادة، و1500 فدان بمركز الدلنجات، و150 فدانا بمركز إيتاى البارود، و500 فدان بمراكز شبراخيت، و1000 فدان بالرحمانية، و1097 فدان بمركز أبو المطامير، و5000 فدان بمركز كفر الدوار، و1200 فدان بمركز ادكو، و25 فدانا بمركز رشيد و 900 فدان بمركز المحمودية، و1500 فدان بمركز دمنهور، و12000 فدان بمركز أبو حمص ، و اجمالى ما تم إزالته 23743 فدان ، تم حرث 16043 فدان ، وتخطيط 11548 فدان ، وذلك فى إطار خدمة وزراعة القطن للموسم الحالى بنطاق محافظة البحيرة .

وأضاف المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة الحقلية بالبحيرة ، انه بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومدير عام الزراعة ، قامت لجان المكافحة بالمرور على مراكز دمنهور و المحمودية وادكو وحوش عيسى وابو المطامير وذلك لمتابعة زراعات محصول القطن ، وتلاحظ انه يوجد إنبات حديث جيد ، كما توجد زراعات جديدة لم يتم الإنبات بها ، وبفحص مساحات البرسيم تلاحظ عدم وجود أية إصابات بدودة الحشد الخريفية ، وتنبه على مسئولى المكافحة بالمراكز بالإسراع فى عمليات الخدمة وزراعة القطن لما له من تأثير جيد على زيادة إنتاجية الفدان ، وكان قد تم التنبيه بعدم السماح برى البرسيم بعد 10 مايو وذلك للحد من الإصابة بدودة ورق القطن .

وكان قد شارك فى لجان المرور على الزراعات كلا من المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة ، والمهندسة رضا السيد صالح رئيس قسم المكافحة ، المهندس مكرم صديق الصعيدى مسئول العلاجات ، المهندس محمود محمد إسماعيل ،وذلك بمركزى المحمودية وادكو ، وتم المرور على جمعيات الوفاء والشركة و اريمون القصر و القصير المستجد و أبو دسن ، واللجنة الثانية المكلفة بالمرور على مركزى حوش عيسى وأبو المطامير مكونه من المهندس رؤف عبد الجليل أبو العيص ، و المهندس حصافى الحسينى حرحش ، و المهندس محمد مصطفى الطويل وتم المرور على جمعيات الخربه و القرنين و حوش عيسى ، و بأبو المطامير جمعيات الشركة وكوم القدح .