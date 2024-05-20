محافظ بني سويف يبحث إنشاء وحدة رعاية مركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بمكتبه اليوم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات والخطوات المنفذة فيما يتعلق بإنشاء وحدة رعاية مركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي بالمساهمة المجتمعية"، وذلك ضمن جهود الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة الصحية من خلال التعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني.

استعرض وكيل الوزارة الخطوات التي تم تنفيذها التي شملت الإجراءات الفنية والمالية والإدارية للبدء في التنفيذ، مستعرضا أهمية الوحدة لدعم المنظومة الصحية بمركز ومدينة الفشن، ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، موضحا أنه جار التنفيذ وفق إشراف فني من المديرية، بجانب التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، وأنه سيتم عرض تقرير تفصيلي عن أية مستجدات حتى يتم إنشاء وتشغيل الوحدة.

وأشاد محافظ بني سويف بالتعاون المثمر بين المحافظة والمجتمع المدني بمختلف أشكاله: جمعيات أهلية، قطاع خاص، رجال أعمال،نواب وغيرهم، حيث يساهم هذا التعاون في دفع الجهود الهادفة لتحسين مستوى الخدمات بشكل عام، والخدمة الصحية بشكل خاص، مؤكدا أن المحافظة اتخذت خطوات مهمة في تفعيل وتعظيم دور المجتمع المدني في دعم خطط الحكومة في مختلف الميادين التي تهم المواطن، لاسيما مع توقيع أول وثيقة مصرية لتوحيد جهود العمل الأهلي على مستوى المحافظة.