محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث التعاون المشترك

في اطار العلاقات الوطيدة بين محافظة جنوب سيناء وهيئة قضايا الدولة، قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزياره المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئه قضايا الدولة، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المختلفة بين الجانبين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها النائب القانوني عن الدولة، وابرز دورها في الدفاع عن المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، واثنى خلال اللقاء على دور الساده المستشارين اعضاء الهيئة في الحفاظ على مكتسبات الوطن كما نوه الى ان الهيئة تعد اقدم الهيئات القضائية في مصر.



وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين ،حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

دعم المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني..

كما بحث المحافظ سبل دعم المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بالمحافظة، مثمنا دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي أنه سيتم ايضا دعم أهالي المحافظة ببونات لصرف السلع الغذائية من المجمعات التابعة لوزارة التموين بمدن المحافظة، بغرض دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وأشار المحافظ إلى أنه تم بحث سبل تمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة، والصناعات الصغيرة واليدوية، والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة.

وأثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعي المصري.