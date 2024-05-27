اقرأ غدًا بالوفد.. إسرائيل ترتكب مجزرة بشعة للنازحين في رفح الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "إسرائيل ترتكب مجزرة بشعة للنازحين في رفح الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تفحم الجثث وعجز تام في جهود

الإنقاذ المتحدث العسكري: استشهاد أحد عناصر التأمين على حدود رفح والقوات المسلحة تحقق في الحادث

مصر تدين القصف الإسرائيلي وتصفه بالانتهاك السافر للقانون الدولي

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

"السيسي" خلال استقبال وفد الكونجرس الأمريكي: تكثيف الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضرورة

تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية

سامح شكري: إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية لتفاقم الأوضاع في غزة

السبت.. مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش ملفات ملفات الأمن القومي