المديرالتنفيذى  يتفقد أقسام مستشفيات جامعة بني سويف





تفقد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء قسم الأطفال بالمستشفى يرافقه في هذه الجولة د احمد رشاد نائب المدير التنفيذي د الزهراء محمد فهمي استاذ مساعد بقسم المتوطنه ، د هبه مصطفى استاذ مساعد بطب الاطفال ، د احمد عبد الله مدرس بطب الاطفال بالمرور على القسم حيث تفقد تواجد الطاقم الطبي والاطمئنان على حالات الأطفال المحجوزة وكذلك وحدة رعاية الاطفال وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ونظرا لاستقبال قسم الاستقبال والطوارئ لعدد كبير من مرضي الاطفال يوميا وحجز الحالات التي تحتاج الى متابعة أو رعاية حيث يضم قسم الاطفال عدد 22 سرير مريض وعدد 14 سرير رعاية فسوف يتم زيادة عدد الأسرة في القسم مع التوسعات الجديدة واضافه اسرة رعاية في الخطه المستقبلية

وقد اثنى على الطاقم الطبي الموجود بالقسم من أطباء وتمريض على رعايتهم واهتمامهم بالأطفال المحجوزة بالقسم لأنها فئة تحتاج لمجهود ورعايه خاصة

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