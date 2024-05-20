عرض مسرحى "العمي" لفرقة جرجا بقصر ثقافة أسيوط

قدمت فرقة جرجا المسرحية العرض المسرحي " العمي" على مسرح قصر ثقافة أسيوط ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافى وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البنهاوي، الناقد محمود الحلواني، مهندس الديكور أمين مرعي، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، والمخرج المسرحى أسامة عبد الرؤوف والأديب الدكتور ايمن رجب طاهر والأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب قصر ثقافة اسيوط المايسترو حسام حسني ونخبة من أدباء والفنانين، ومثقفي محافظة أسيوط.

تدور أحداث العرض حول وباء غامض يصيب إحدى المدن حيث يصاب أهل المدينة بالعمى فجأة مما يخلق موجة من الذعر والفوضي العارمة مما يستدعى تدخل الأمن من أجل السيطرة على الأمور ولكن الوضع يزداد مأساوية حيث لايستطيع الأمن السيطرة على الحشود العاجزة والواهنة مما يؤدى ذلك الى سيطرة العصابات على ماتبقى من طعام ودواء ، بينما يظهر طبيب عيون فى البلدة يساعد فى حل المشكلة ولكن يكتشف الطبيب ان العمى الموجود في الذات الإنسانية اقوى من العمى الفعلى وان العمى عمى بصيرة وليس البصر.

ومن المقرر أن تقدم هيئة قصور الثقافة 19 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد" على مسرح قصر ثقافة أسيوط حيث انطلقت السبت الماضي وتستمر يوميا حتى 29 مايو، في الثامنة مساء ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، وأقيمت الليلة مسرحية "ثورة الموتى" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط إخراج محمد لطفي.

وتتوالي العروض اليوم الأثنين تقدم فرقة قصر ثقافة طهطا عرضها "دراما الشحاذين" إخراج محمود أبو زيادة في يوم الاثنين، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان "حكايات النيل" لفرقة قصر ثقافة مغاغة، إخراج محمد جمعة، وتقدم فرقة قصر ثقافة ملوي عرضها "ليلة مرصعة بالنجوم" يوم الأربعاء 22 مايو إخراج عماد التوني، أما يوم الخميس تقدم فرقة قصر ثقافة أبنوب مسرحية "التحول" إخراج مارك صفوت، ويشهد يوم الجمعة 24 مايو العرض المسرحي "ثقب دودي" لفرقة قصر ثقافة الخارجة إخراج علاء الوكيل.

وفي يوم الأحد 26 مايو، تقدم فرقة قصر ثقافة موط عرضها المسرحي "مراكب الشمس" إخراج أشرف النوبي، أما فرقة قصر ثقافة ديروط تقدم مسرحية "متلازمة الذاكرة المزيفة" إخراج أحمد عبد العظيم، وتقدم فرقة قومية سوهاج في اليوم التالي مسرحية "اللعبة" إخراج مصطفى إبراهيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة منفلوط عرض "المهرج" يوم الثلاثاء 28 مايو إخراج محمد هناء الدين، وتختتم العروض يوم الأربعاء مع عرض "الطوق والأسورة" لفرقة قصر ثقافة بني مزار إخراج عماد عيد.

يذكر أن العرض من تأليف جوزيه سارماجو ، وإعداد أحمد عصام وديكورعبدالناصر احمد، و أشعار محمد موسى محمد، وألحان محمد احمد، ومن إخراج الفنان محمود شلبى السيد، ويقدمه نخبة من المبدعين في مجال التمثيل

"العمى " إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويأتي ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة سوهاج.