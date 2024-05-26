جنوب الوادي تفعل لجنة امتحانية لطالب مصاب بمستشفي الطوارئ

فعلت جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، لجنة إمتحانية خاصة لطالب كلية الحقوق، يخضع للعناية بمستشفي الطوارئ فى الجامعة، إثر إصابته فى حادث.

ووجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بتوفير كافة سبل الرعاية لطالب بكلية الحقوق بقنا، داخل مستشفى الطوارئ بالجامعة، حيث يتم عقد عمل لجنة خاصة للطالب داخل المستشفى مع توفير العناية الفائقة للطالب حتى تماثله للشفاء.

وقام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بزيارة للطالب بالمستشفى و الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للطالب وتوافر مختلف الخدمات اللازمة.

60 ألف طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات

ويؤدي الإمتحانات أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وأيضا تجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

وأيضا بدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات.

ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

مناقشة برامج الذكاء الإصطناعي

في سياق ذي صلة، ناقشت الجامعة المشروعات المختلفة المقدمة من الطلاب في مقررات قواعد البيانات وتكنولوجيا الويب ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

واستحسن الطلاب تعليقات لجنة المناقشة والتي تمثلت في مدير البرنامج وأساتذة المقررات ومعاوني أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة سابقة في شركات برمجة وذات علاقة بمتطلبات سوق العمل والتي من طبيعتها الإضافة القوية لتحسين المشروع وتوجيه الطلاب نحو فهم وترسيخ المفاهيم الأساسية.

عمل المشاريع والمناقشة جزء أساسي من التقييمات والتكليفات في الامتحانات الدورية والعملية والتقييم المستمر الذي يجريه برنامج الحاسبات للوقوف علي مدي فهم الطالب للمفاهيم الأساسية لعمل المشروعات والبرامج التي لها علاقة بسوق العمل وكيفية التعامل مع فريق عمل لإنجاز مشاريع كبيرة.