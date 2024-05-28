محافظ القاهرة: استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

ضبط ٩ طن لحوم حمراء ، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و600 كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 9 أطنان لحوم حمراء ، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و600 كجم مضبوطات مخالفة للمواصفات، وضبط 3.5 طن لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 43 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تابع التقرير اليومى لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 والتى بدأت يوم السبت الماضى 25 مايو، وتستمر حتى 28 يونيو القادم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للغش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الإمتحان .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان ، وعدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( ٥١٩٨٩) طالب وطالبة ، موزعين على (194) لجنة بجميع إدارات القاهرة .