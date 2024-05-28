صحيفة تتهم نتنياهو بالجنون.. مصاب بمتلازمة لويس ويعتقد أنه "هو الدولة والدولة هو"

عرضت فضائية “العربية"، مساء الثلاثاء، تقريرًا حول اتهام رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بمتلازمة “لويس الرابع” واحتمال قوي لقيادته إسرائيل إلى حافة الهاوية.

وأفاد التقرير أن نتنياهو أكد مرارا خلال خطاباته أنه يسع لمصلحة إسرائيل والإسرائيليين لكن لصحيفة “هارتس” الإسرائيلية رأيا آخر؛ إذ قالت في تحليلها إن حالة نتنياهو ليست وليدة حرب غزة بل إنه يسع ومنذ سنوات لتكريس مفهوم أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار من دونه، في محاولة منه لمواجهة مأزق الفساد الذي يلاحقه.

وحللت الصحيفة أن نتنياهو حرص على انقلاب دستوري يهدف إلى إضعاف السلطة كي يحول إسرائيل إلى كيان سلطوي دكتاتوري يتحكم فيه الرجل المتهم بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة.

وشبهت الصحيفة الحالة النفسية لنتياهو بحالة لويس الرابع عشر الذي ظن أنه هو “الدولة والدولة هو”، وصرح بذلك في البرلمان الفرنسي متحديا انتقادات الفقر والسلطوية التي عاش فيها الشعب الفرنسي.

ولويس الرابع عشر‏‏ (5 أيلول 1638 - 1 يوليو 1715)، المعروف أيضًا باسم لويس العظيم أو ملك الشمس، كان ملكًا لفرنسا منذ 14 مايو 1643 حتى وفاته في عام 1715.

تعد فترة حكمه البالغة 72 عامًا و 110 أيام هي أطول فترة مسجلة لأي ملك لدولة مستقلة في التاريخ. كانت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر رمزًا لعصر الاستبداد في أوروبا. أحاط الملك نفسه بمجموعة متنوعة من الشخصيات الثقافية والعسكرية والسياسية البارزة مثل مازاران، وكولبير، ولوفوا، وكوندي الأكبر، وتورين، وفوبان، وبول، وموليير، وراسين، وبوالو، ولافونتين، ولولي، وشاربنتييه، وماريز، ولوبرون، وريجو، وبوسويه، ولوفو، ومانسار، وتشارلز بيرو، وكلود بيرو ولو نوتر.