لجنة صندوق إستصلاح الأراضي بالبحيرة توافق على 90 حالة تنازل

عقد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والمستشار القانونى للمحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة ،وممثلى الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة.

ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 90 من المتعاقدين على مساحات أراضي لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .

وأشاد السكرتير العام، بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.

يأتي ذلك في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .