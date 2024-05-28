أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 28 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.58 جنيه للشراء، 47.68 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع مع ترقب الأسواق لبيانات تضخم عالمية مهمة

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا أمام العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، بعد ارتفاع طفيف في رغبة المتعاملين في المخاطرة لكنه تحرك في نطاقات ضيقة عكس عملات رئيسية أخرى قبل بيانات التضخم المهمة من اقتصادات كبرى هذا الأسبوع والتي تترقبها الأسواق للحصول على مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة العالمية.

واتسمت تحركات العملة بالضعف إلى حد كبير في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد جلسة هادئة الليلة الماضية بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التعليقات الحذرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين والبيانات التي أظهرت تراجع ثقة الشركات الألمانية في مايو.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها غدا الأربعاء وبيانات منطقة اليورو الأوسع الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل وكذلك الحصول على مؤشرات على مدى السرعة التي يمكن أن يقدم بها البنك على قرار خفض لاحق. واستقر الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين وبلغ في أحدث تداول 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1 بالمئة إلى 0.6155 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6657 دولار أميركي.

وينصب تركيز الأسواق بشكل رئيسي على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتشير التوقعات إلى أن سيظل دون تغيير على أساس شهري.

وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية هي المحرك الرئيسي للعملة على مدى السنوات القليلة الماضية، واتسمت أحدث تقارير التضخم من أكبر اقتصاد في العالم بالتقلب مما أدى إلى إضعاف ثقة صناع السياسات في وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام.

ومقابل سلة من العملات الرئيسة، انخفض مؤشر الدولار 0.01 بالمئة إلى 104.55 نقطة.

وتراجع الين إلى قرب مستوى 157 للدولار وبلغ في أحدث تداول 156.87 للدولار بعدما كانت تسير العملة اليابانية نحو تحقيق أول مكسب شهري لعام 2024.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض البتكوين 0.47 بالمئة إلى 69255 دولارا في حين انخفض سعر الإيثيريوم 0.2 بالمئة إلى 3882.20 دولار.