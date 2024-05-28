محافظ الدقهلية يشهد القرعة العلنية لإعادة تسكين أصحاب الوحدات السكنية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لإعادة تسكين أصحاب الوحدات السكنية بمساكن الجلاء وايواء المجزرأرقام ( 2 - 3 ) بمشروع مساكن الجلاء بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي تقع بنطاق حي غرب المنصوره .

جاء ذلك بحضورالدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسامه إسماعيل ممثل صندوق التنميه الحضارية، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مديرعام مكتب المحافظ ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والنقيب احمد جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية .

وقال مختار، إن اليوم هو يوم فرح وعيد لكل أصحاب الوحدات السكنية بمساكن الجلاء الجديده لتسلمهم وحداتهم السكنية وتحويل الحلم الي حقيقه الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الأمان والطمأنينة في الاقامة في الوحدات القديمة خوفا من انهيارها في اي وقت ، مشيراً إلي أن الدولة المصرية وعدت واوافت لتوفير حياة كريمة لهم .

وأكد المحافظ، أن مشروع مساكن الجلاء الجديدة هو هدية فخامة الرئيس السيسي لأهالينا من أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم ، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، مشيرً إلي أن الرئيس السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه لتوفير وبناء المساكن والعمارات القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري .

كما قال المحافظ، بإسم أبناء المنصوره وشعب الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي علي كل ما قدمه ويقدمه للدقهليه من مشروعات قوميه وخدمية في مختلف القطاعات ضمن حزمة المشروعات القوميه التي أمر بتنفيذها علي مستوي الجمهوريه لإحداث نقله حضارية ونوعية بالدولة المصرية، لافتًا إلي أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية عمل علي عودة مصر إلي مكانتها التاريخية والحضارية وتوفير حياة كريمة لشعبها من خلال تنفيذ مشروعات قومية مثل شبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة والمشروع الأكبر والأضخم في العصر الحديث حياة كريمة الذي سيغير وجه الحياة لأكثر من 60% من الشعب المصري .

ووجه المحافظ ، الشكر والتقدير للقائمين علي صندوق التنمية الحضارية برئاسة المهندس خالد صديق لتقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشروع تطوير مساكن الجلاء لتوفير وحدات سكنية حضارية لأبناء المنصوره في وقت قياسي ، بالإضافة إلي مشروع تطوير عواصم المحافظات بأرض حي شرق بشارع الجيش .

وثمن مختار، دور الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة علي جهودهم التي بذلوها منذ اليوم الأول في تنفيذ المشروع وحتي تسليمه اليوم وخروجه الي النور وإدخال الفرح والسرور علي المواطنين، مؤكدًا أن مشروع تطوير مساكن الجلاء لم ولن يكون المشروع الوحيد الذي سيتم تنفيذه علي أرض الدقهليه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة المناطق الغير مخططة علي مستوي محافظات مصر ومنها الدقهليه .