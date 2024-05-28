تعليم الإسماعيلية تضع قواعد لامتحانات الثانوية العامة

شهد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربيه والتعليم بالإسماعيلية، اجتماع لجنه النظام والمراقبه لامتحانات الثانويه العامه لمحافظات الاسماعيليه والسويس-بور سعيد وجنوب سيناء و شمال سيناء، للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ اليوم الثلاثاء والذي عقد بالمجمع التعليمي.

تعليم محافظة الإسماعيلية

ومن جانبه وجه سيد موسي رئيس لجنه النظام والمراقبه بالإسماعيلية، تعليمات هامه للساده رؤساء لجان سير الامتحان وذلك في جو يسوده الهدوء وتبادل الخبرات، واهم ماجاء من تعليمات فنيه خاصه بكيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه منذ تسليمها للطالب وحتي عودتها بالإجابات للكنترول المركزي.

وفي السياق نفسه أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعليية، عن بدء تسليم بطاقات أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب بالمدارس اليوم استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأشار إلى إتاحة البيانات الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2024 «رقم الجلوس- واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط، ويمكن الاستعلام باتباع الآتي:

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- مركز معلومات وزارة التعليم.

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار اللجان الامتحانية.

- تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الموحد للطالب.

- إذا لم يكن لديك بريد موحد، ويمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- الحصول على رقم الجلوس واللجان الامتحانية.