محافظ المنوفية يفحص طلبات المواطنين ويصرف مساعدات مالية (صور)

خلال لقائه بالمواطنين

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، بمكتبه بالديوان العام، بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، واستمع إلى طلب عدد من أهالى مساكن الإدارة التعليمية ببركة السبع يلتمسون، تقسيط المبالغ المستحقة عليهم لتقنين أوضاعهم ، وافق على التقسيط على خمسة أشهر مراعاة لظروفهم .

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات.

وكلف محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الماي بشبين الكوم، يتضرر من وقف البطاقة التموينية الخاصة به، ويلتمس تفعيلها حتى يتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية مراعاة لظروفه، وأخرى لمواطنة بناحية ميت شهالة مركز الشهداء تتضرر من تعدى أحد المواطنين على قطعة أرض تمتلكها بالمخالفة للقانون.

وجه المحافظ بفحص الشكوى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والإدارة العامة للتخطيط العمرانى والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، وشكوى مواطن بناحية بركة السبع يتضرر من قيام احد الجيران بالتعدى على حرم منزله مما يلحق الضرر به.

وقد كلف المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة لمعاينة الشكوى على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

وخلال اللقاء ، وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية أبو مشهور ببركة السبع تلتمس تسريع إجراءات استلام عقد البيع الخاص بمنزلها والعرض عليه ، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بناحية منشأة بخاتي بشبين الكوم مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم .

هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.