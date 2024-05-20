وكيل صحة البحيرة يترأس إجتماع منظومة التخلص من النفايات الطبية

ترأس الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا للجنة العليا للإشراف على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة مديري العموم ومديري الإدارات الفنية المعنية.

وتم خلاله مناقشة كافة جوانب العمل، ووجه وكيل الوزارة بزيادة التدريب للعاملين بمنظومة النفايات وتدريب الأطباء وتنفيذ محاضرات توعية كذلك للمواطنين بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية وإدارة العلاج الحر ووحدة النفايات بالمديرية ، وذلك لزيادة الوعي بكيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كما أكد جميعة على إستمرار تكثيف المرور والإشراف على المنشآت الطبية الخاصة ، وحصر المتعاقد منها ، ومتابعة التطبيق السليم لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على الإهتمام بمنظومة النفايات ، وعمل الصيانة الدورية للمحارق وسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة ، وأهمية الحفاظ على الصحة العامة .

وعلي جانب آخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص، عن دخول خدمة طبية جديدة وهي مناظرة حالات أمراض الوراثة والتمثيل الغذائي للأطفال ، من خلال التعاون مع استشاريين متخصصين فى فروع الطب الدقيقة ، بواسطة الدكتور طارق عبد الله استشاري طب الأطفال وأمراض التمثيل الغذائي ومدرس طب الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، للقيام بإجراء الفحوصات الوراثية المطلوبة فى معامل الإتحاد الأوروبي مجانا لرفع العبء عن أطفالنا بمحافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسين غزلان مدير مستشفى الأطفال التخصصي بأبوحمص.

وفي هذا الصدد تم تشخيص بعض الحالات الوراثية النادرة من مرضى مستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة .

وتقوم المستشفي بتوفير خدمة اجراء التحاليل الوراثية لخمسة من امراض التمثيل الغذائي النادرة للأطفال فى معامل الإتحاد الأوروبي مجانا