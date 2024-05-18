ماذا يحدث للفنان جلال الزكي فى المستشفي خلال الساعات المقبلة؟

كشفت نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا وزوجة الفنان ومدير التصوير جلال الزكي عن نقل زوجها الى غرفة عادية خلال الساعات المقبلة بعد الاطمئنان عليه وسيتابع مع الأطباء جميع الإجراءات الطبية للاطمئنان على حالته حتى يخرج بالسلامة.

وطلبت نسمة من الجميع أن يتحروا الدقة في نشر مثل تلك الأخبار، حيث إن مثل تلك الأخبار والشائعات تصيب العائلات بانهيار.

كما كشفت نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا وزوجة الفنان ومدير التصوير جلال الزكي تطورات حالته الصحية فى تصريحات صحفية مؤكدة أنه ما زال تحت الملاحظة ولكنه بصحة جيدة ويعانى من كسر في يده وبعض المشاكل في فقرتين في الظهر، بالإضافة إلى بعض الكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

وأضافتأن أن جلال واع ويتحدث معها ومع عائلته والمقربين.

تصدر الفنان جلال الزكي التريند، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق الواحات نجا منه بأعجوبة.

وأصيب الفنان جلال الزكي، بكدمات نتيجة حادث السير الذي تعرض له على إحدى الطرق السريعة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

كسور بالضلوع وكدمة بالرئة

وتبين ان الحادث أسفر عن إصابة جلال الزكي بكسر في الذراع الأيمن وكسور متعددة بالضلوع وكدمة بالرئة، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لتقديم الرعاية له، ولا يمكن استجوابه.

وتحفظت قوات الأمن على سائق السيارة الأخرى الذي وقع بينه وبين المجني عليه حادث التصادم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة الفنان جلال زكى ونقل إلى المستشفى.

معلومات عن جلال الزكي

مصور وممثل مصري، بدأ مشواره منذ عام 2003 من خلال تصوير العديد من أغاني الفيديو كليب، قبل أن ينتقل للعمل بالسينما من خلال فيلم (وش إجرام) عام 2006، لتتوالى أعماله بعدها والتي منها (الفرح) عام 2009، و(بنتين من مصر) عام 2010 والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضا، من أبرز أعماله (حكاية حياة، كلام على ورق).

وكان شارك الفنان جلال زكي فى ماراثون رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، سلوى عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.