معامل تنسيق عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى (صور)

بدأت معامل الحاسب الآلي في جامعة عين شمس المخصصة لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2023 فى استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى من التنسيق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام على أعمال التنسيق بالجامعة إبراهيم سعيد حمزه الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

معامل تنسيق جامعة عين شمس

معمل تنسيق عين شمس

خصصت إدارة الجامعة ١٣ معملا للحاسب الآلي وتم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب حيث تم تخصيص معامل بكلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس بالعباسية ومعامل بكلية البنات بمصر الجديدة و كذلك بكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.

كما تم تخصيص معملاً لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم كل أوجه المساعدة والنصح والإرشاد فى التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكترونى.

معمل تنسيق جامعة عين شمس

وتستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كل استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى التنسيق فى كافة مراحل التنسيق حرصاً على مستقبلهم من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعةمع توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللوجستية لكافة الطلاب والمترددين علي المعامل بناء علي توجيهات قيادة الجامعة.

جدير بالذكر أنه جميع معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب طبقاً للمواعيد التي تعلنتها وزراة التعليم العالي لمراحل التنسيق المتتتبعة.

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق

تنسيق جامعة عين شمس

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة اشتملت على تفقد القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، للتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وأداء عمله المنوط به، بما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

معمل تنسيق جامعة عين شمس

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 اليوم السبت، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشُعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شُعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.