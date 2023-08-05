استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .. قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بزيارة موقع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والوحدة الصحية ووحدة اسعاف في قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب للتحقق من نسبة التنفيذ وضمان جودة الأعمال في التنفيذ.

وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وتنمية القرى الريفية وتوفير الخدمات الأساسية لها رافقه لواء عصام العمدة عضو مجلس النواب ولواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات خلال الجولة التفقدية.



استقبل الأهالي محافظ أسيوط ومرافقوه بالطبل البلدي والمزمار للتعبير عن سعادتهم بالمشروع .. كما قام المحافظ بمتابعة أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية كوم أبوشيل نموذج 2 والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و400 ألف جنيه وكذلك تابع أعمال التشطيبات في المبنى الذي يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي في الدور الثاني وتفقد مبنى الوحدة الصحية التي يتم إنشاؤها في القرية وتابع معدلات الإنجاز في الدور الأول للمبنى.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء وحدة إسعاف في قرية كوم أبوشيل التابعة لقرية الحمام بأبنوب والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه وقد تم الانتهاء من الأعمال واستماع رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لشرح مراحل التنفيذ والخطة الزمنية للمشروعات التي ينفذها الجهاز في قرى مركز أبنوب.



أكد محافظ أسيوط أنه يتابع بشكل مستمر وميداني تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتحقيق معدلات تنفيذ أسرع .. خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها بالانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة لخدمة المواطنين عامة وخاصة في القرى والنجوع.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز في المحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه. يتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 4 مراكز وهي " ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح ".

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات في مركزي " منفلوط وديروط " ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات في مركز صدفا وتشمل تطويرًا شاملاً للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين أوضاع الفئات الأولى في تلك القرى والنجوع

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل

استقبال شعبي لمحافظ أسيوط بالطبل البلدى في قرية كوم أبو شيل