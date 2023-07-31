نتيجة الثانوية العامة 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني وذلك بعد الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الأولى وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية.



ومن المقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية على ثلاثة مراحل في أغسطس المقبل وذلك بعد ظهور النتيجة بثلاثة أيام، وعلى حسب مجموع كل الطالب الحاصل عليه وفقًا للبيانات الرسمية التي سوف تصدرها الوزارة.



خطوات تسجيل الرغبات

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذلك الرقم التأكيدي

- تظهر بيانات الطالب.

- يتم الضغط على الخطوة التالية للتأكد من البيانات.

- ظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

- بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسحل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

- بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى يمكن للطالب التعرف على الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له من خلال الموقع الإلكتروني.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد تغيير في نظام للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مع التنسيق تاد.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة نجاح 78.8 %.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، ودعوتهم لحضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 : "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".