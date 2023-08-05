أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار السمك، شهدت أسعار الاسماك النيلية والمأكولات البحرية بجميع أنواعها حالة من التباين خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البلطي مزارع للمستهلك نحو 80 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الـ كاليماري البلدي نحو 130 جنيهًا.

وسجل سعر الجمبري الوسط نحو275 جنيها، وهذا يعد سعر المستهلك.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك والمأكولات البحرية، خلال الساعات الاولى اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك وأسواق الجملة، حيث جاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت

الاسماك

وسجل سعر سمك البلطي مزارع نحو 80 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري نحو 130 جنيها.

بينما سجل سعر سمك الطوبار نحو 110 جنيهات.

كما سجل سعر سمك الدنيس نحو 200 جنيه.

بينما سجل سعر سمك القاروص نحو 180 جنيها.

وسجل سعر السمك السالمون نحو 430 جنيها.

بينما سجل سعر السمك البربوني البحري نحو 130 جنيها.

كما سجل سعر السمك المكرونة السويسي نحو 90 جنيها.

وسجل سعر السمك الماكريل البحري نحو 95 جنيها.

بينما سجل سعر السمك السيلفر نحو 45 جنيها.

بينما سجل سعر السمك السبيط نحو 220 جنيها.

كما سجل سعر الجمبري الوسط نحو 275 جنيها.

وجاء سعر الجمبري الكبير بنحو 320 جنيها.

ويباع الجمبري الجامبو بسعر 375 جنيها.

وسجل سعر السمك الكاليماري البلدي بنحو 130 جنيها.

كما سجل سعر سمك الشعور بنحو 30 جنيها.

وسجل سعر الجمبري الصغير بنحو 250 جنيهات.

كما سجل سعر الكابوريا بنحو 80 جنيها.

بينمكا سجل سعر السمك البلطي البلدي نحو 70 جنيها.

وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 60 جنيها.

كما سجل سعر الكابوريا كبيرة نحو 150 جنيها.