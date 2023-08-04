مؤسسة أوروك العراقية تمنح وسام الشرف لنائب رئيس جامعة عين شمس

أقيمت مراسم منح وسام الشرف الأول الخاص بجائزة أوروك الدولية للدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود جراح العظام والعمود الفقري العالمي ونائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

جاء ذلك في احتفالية عصرية بصبغة تاريخية احتضنها مسرح طلعت باشا حرب الأثري بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وعلى أنغام السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيقة وبحضور نخبة من صفوة المجتمع والقامات المرموقة بمصر والعراق.

وأهدى وسام الشرف السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصرية الأسبق و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والدكتور ثامر الناصري الأمين العام لجائزة أوروك الدولية والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وسام الشرف الأول وسط وقوف وتصفيق حاد من جموع الحاضرين تقديراً للقيمة والقامة العلمية والأخلاقية المرموقة للمحتفى به الدكتور عبد الفتاح سعود.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والسفير حيدر الجبوري الوزير المفوض بجامعة الدول العربية و السفير أحمد ناصر المستشار الثقافي بسفارة جمهورية العراق لدى مصر مندوباً عن معالي السفير العراقي وحضور السفير أشرف عقل سفير مصر في اليمن والعراق والقدس و النائبة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس سابقا والدكتورة داليا حسين فهمي مستشار مؤسسة أوروك الثقافية ولفيف من عمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة ومديرو المراكز والوحدات وأعضاء هيئة التدريس وأمناء الجامعة، وعدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة.

تقدير مؤسسة أوروك الدولية لمصر

منح وسام الشرف من أوروك الدولية

وخلال الحفل عبّرت الكلمات عن تقدير دولة العراق والشعب العراقي ومؤسسة أوروك الثقافية الدولية عن تقديرها للجمهورية الجديدة وما شهدته مصر من تقدم خلال السنوات الماضية شمل كافة المجالات بقيادة رشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

كما عبّرت الكلمات عن تقديرها لما تمتلكه الدولة المصرية من تراث ثقافي وحضاري وأخلاقي قام على أيدي وبسواعد رجالها المخلصين وشعبها العظيم ،و أكدت الكلمات أن تكريم الدكتور عبد الفتاح سعود إنما هو انعكاس وتقدير لمشواره العلمي الحافل وإسهاماته العلمية البارزة التي ساعدت مع غيرها من الجهود و الإنجازات في كل المجالات في نهضة الأمة المصرية.

وفي كلمة مخلصة وصادقة من القلب أكد الدكتور عبد الفتاح سعود اعتزازه وفخره بالحصول على هذا الوسام الدولي الرفيع من دولة عريقة صاحبة مجد وحضارة هي بلاد الرافدين دولة العراق الشقيق، لافتا أن

الهدف من الجائزة إحياء واستدامة ذكر لكل مخلص يقوم بدوره في خدمة وطنه و أن التكريم رسالة لإعادة الحق لأصحابه.

قائلاً: " إن حصولي على وسام الشرف الأول لجائزة أوروك الدولية أضفت علامة كبرى في سيرتي الذاتية، و أن ما بذلته من جهد كان حباً في الوطن و رغبةً في تعاظم الانجاز بدخولي مجال العمل العام.

ووجه أ.د. عبد الفتاح سعود رسالة للشباب وللأجيال القادمة قائلاً: " إن العمل الجاد و الإغراق في حل مشكلات وطنك هو ما يقودك للعالمية و للتكريم والنجاح، وأن من جد وجد ومن زرع حصد".

واختتم كلمته بآيي الذكر الحكيم قوله تعالى .. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.

و صاحبت كلمات الدكتور عبد الفتاح سعود خلال الحفل تصفيق حاد من جموع الحاضرين تأثرا برسالته الصادقة النابعة من القلب.

تضمنت مراسم منح وسام الشرف الأول كلمة مصورة للفنان العراقي العالمي نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو والمشرف العام على جائزة أوروك الدولية أعرب فيها عن تقديره القامة العلمية للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود .

كما تضمن الحفل تكريم الدكتور ثامر الناصري الأمين العام لمؤسسة أوروك الدولية وإهدائه درع جامعة عين شمس و إهداء شهادات التقدير لكل من أ.د. داليا حسين فهمي مستشار موسسة اوروك الثقافية و أ.د. أسامه السيد عميد كلية التربية النوعية و أ.م.د. مروة عمرو عبد المنعم مايسترو الحفل و الفنان العراقي هٌمام إبراهيم.

وأقيم على هامش مراسم منح وسام الشرف الأول حفلاً فنياً للفنان العراقي هٌمام إبراهيم بمصاحبة فرقة أوتار و الحرملك بقيادة الفنانة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم.

