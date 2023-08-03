مكاتب التنسيق.. كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عناوين مكاتب التنسيق بالمحافظات 2023 بهدف التسهيل على الطلاب، بما في ذلك طلاب الثانوية العامة والوافدين العرب والأجانب حيث تفتح أبوابها أمامها الطلاب السبت المقبل.

عناوين مكاتب التنسيق بالمحافظات 2023

وتنشر "بوابة الوفد الالكترونية"،عناوين مكاتب التنسيق بالمحافظات 2023 بجميع والكليات على مستوى الجمهورية بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 مع بداية أغسطس الجاري .

جامعة القاهرة

1. معامل كلية الهندسة:

- العنوان: شارع الجامعة، الجيزة.

2. معامل كلية الزراعة:

- العنوان: شارع الجامعة، الجيزة.

3. معهد الدراسات والبحوث الإحصائية:

- العنوان: شارع دكتور زويل، الجيزة.

جامعة عين شمس

1. كلية الحاسبات - العباسية:

- العنوان: داخل الحرم الجامعي، العباسية.

2. كلية البنات - مصر الجديدة:

- العنوان: شارع أسماء فهمي، مصر الجديدة

3. كلية الزراعة - شبرا الخيمة:

- العنوان: شبرا الخيمة.

4. كلية الآداب - العباسية:

- العنوان: داخل الحرم الجامعي، العباسية.

5. كلية العلوم - العباسية:

- العنوان: داخل الحرم الجامعي، العباسية.

6. كلية الحقوق - العباسية:

- العنوان: داخل الحرم الجامعي، العباسية

7. كلية الهندسة - العباسية:

- العنوان: شارع السريات، العباسية.

جامعة حلوان

1. كلية الهندسة - المطرية:

- العنوان: المطرية.

2. مدرسة التعليم الصناعي - المطرية:

- العنوان: المطرية.

3. رياضية بنين - الهرم:

- العنوان: الهرم.

4. معمل كلية فنون جميلة - الزمالك:

- العنوان: الزمالك.

5. معمل كلية الهندسة - عين حلوان:

- العنوان: عين حلوان.

6. المعمل المركزي - الحرم الجامعي، عين حلوان.

7. معمل كلية التربية الرياضية بنين - شارع فيصل.

جامعة بنها

1. معمل حاسب آلي - كلية التجارة في بنها.

2. إدارة الجامعة.

3. كلية الهندسة - شبرا.

4. كلية الزراعة - شبرا.

جامعة الإسكندرية

1. كلية العلوم - محرم بك الشاطبي.

2. كلية الهندسة الابراهيمية.

3. كلية التربية الرياضية بنين - أبو قير

4. كلية السياحة والفنادق - الازاريطة.

5. المدينة الجامعية طلبة - عزبة سعد.

6. التربية - كلية الآداب مجمع الكليات النظرية الشاطبي.

7. فرع مطروح - معمل محافظة مرسى مطروح.

جامعة أسيوط

1. المكتب الرئيسي - كلية الآداب بمبنى الجامعة القديم.

2. قطاع (أ) - مركز الحاسب - المدينة الجامعية للطلاب بمبنى الجامعة الجديد.

جامعة طنطا

1. نادي التكنولوجيا (1) - المكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

2. نادي التكنولوجيا (2) - المكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

3. معامل مركز الخدمات العامة - المكتبة المركزية بالمجمع الطبي.

4.نادي تكنولوجيا الصيدلة - المجمع الطبي.

5. كلية التجارة - مقر كلية التجارة، شارع سعيد.

6. كلية الهندسة - مقر كلية الهندسة بمجمع سبرباي.

جامعة الزقازيق

1. مدينة السلام - مجمع البطراوي للمدن الجامعية - شارع فاروق - الزقازيق.

2. كلية العلوم - داخل الحرم الرئيسي للجامعة.

3. كلية الهندسة - داخل الحرم الرئيسي للجامعة.

جامعة المنصورة

1. مركز الحساب العلمي - داخل الحرم الجامعي - كلية التربية - كلية الصيدلة.

2. نوعية ميت غمر - في ميت غمر.

3. نوعية منية النصر - في منية النصر.

جامعة دمياط

1. قاعة التنسيق الإلكتروني - مدينة دمياط الجديدة.

2. كلية الفنون التطبيقية - دمياط الأعصر.

جامعة بني سويف

1. معمل الحاسب الآلي - كلية الإعلام.

2. معمل تك المعلومات - الجامعة.

3. معمل الحاسب الآلي - كلية الحاسبات.

جامعة دمنهور

1. كلية طب البيطرة - المجمع العلمي، شارع الجمهورية.

2. كلية العلوم - المجمع العلمي، شارع الجمهورية.

جامعة المنيا

1. معمل ملحق كلية دار العلوم - داخل الحرم الجامعي.

2. معمل ملحق كلية التربية الرياضية - داخل الحرم الجامعي.

مركز تطوير التعليم الجامعي إدارة الجامعة الكيلو 4.5.

جامعة المنوفية

1 مكاتب التنسيق في جامعة المنوفية.

2. مجمع الكليات - صالة كلية الحقوق - بشبين الكوم.

3. جامعة السادات - مدينة السادات.

جامعة مرسى مطروح

معمل الإدارة الفندقية - كلية الإدارة الفندقية - مطروح.

معمل في محافظة مرسى مطروح

جامعة بورسعيد

مكتب التنسيق - جامعة بورسعيد.

معمل كلية الهندسة - بور فؤاد

معمل كلية التربية النوعية - بور فؤاد.

معمل شؤون - بورسعيد، بجوار استاد بورسعيد.

جامعة كفر الشيخ

مكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ كلية التربية النوعية

جامعة سوهاج

معمل مدرجات كلية التجارة الدور الأرضي – كلية التجارة

كلية الطب، معمل ١،٢،٣.

معمل مركز مشروع تطوير التعليم، بدروم مبنى كلية الطب الإداري.

معمل كلية التربية الجديد الدور الأول علوي – كلية التربية.

جامعة جنوب الوادي

معمل التطوير كلية التربية، مقر الجامعة بقنا

معمل التطوير ١، ومعمل التطوير٢، ومعمل التطوير ٣ بمقر الجامعة بقنا.

معمل التطوير 1 بكلية التربية بالبحر الأحمر

نادي التكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

جامعة الفيوم

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم الحرم الجامعي.

معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة الحرم الجامعي

معمل حاسب الآلي بكلية الهندسة الحرم الجامعي

معمل الحاسب بكلية الخدمة الاجتماعية.

معمل الحاسب الآلي بكلية السياحة والفنادق بالحرم الجامعي.