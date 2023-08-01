عاجل
الأرصاد تحذر من طقس أغسطس.. الصعيد المتضرر الأكبر مفاجأة من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة غدًا مغنية تعتدي على جمهورها وتضربهم بالميكروفون .. فيديو أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة قصة الرجل الياباني الذي تحول لكلب.. حقق حلم عمره
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تنسيق الجامعات 2023| قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

عاجل| انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 السبت

وتفتح وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى على تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023. 

قواعد ترتيب الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 

١. يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات. 
٢. يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي. 
٣. يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات. 
٤. تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. 
٥. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له. 
٦. يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه. 
٧. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. 
٨. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. 
٩. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. 
١٠. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به. 

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى 

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات. 

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة. 

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة. 

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة. 
 

مواد متعلقة

إقبال كبير على جناح جامعة النيل الأهلية بمعرض EDUGATE التعليمي الدولي

اعتماد جدول امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023

موجة غضب عارمة على فيسبوك من نتيجة الثانوية العامة 2023 (صور)

تضارب بنسب الكيمياء في نتيجة الثانوية العامة 2023 (بالدليل)

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

تنسيق الجامعات 2023| الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأولى للثانوية العامة

عاجل| انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 السبت

منح للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة في الجامعة المصرية الصينية

الجريدة الورقية