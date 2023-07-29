رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي يعلن عليه النتيجة برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي.

وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للاعتماد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت المصادر إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق، وارتفاع نسب شرائح المجاميع أيضًا.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليوم التالي للاعتماد في مؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب المؤتمر الصحفي بنحو ساعتين، تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 على المواقع التي حصلت على حق نشر النتيجة ثم تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مساء اليوم نفسه.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد الإعلان الرسمي على الموقع الرسمي لها.

وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور الإعلان الرسمي (اضغط هنا).

بيان رسمي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا اليوم السبت لحسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ولفت البيان إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.