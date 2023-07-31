صحة المنيا: إجراء 58 ألف و 525 تحليلا بمعامل المستشفيات

أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأثنين ، إجراء 58 ألف و 525 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر يونيه الماضى ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

بتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بالمديرية، إجراء 521 تحليل عينة أغذية وتحليل 3698 عينة مياه شرب ، و 35 عينة مياه صرف صحى، و 52 عينة مياه غسيل كلوى ، و 136 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص 53 عينة مياه حمامات سباحة ، وعمل 867 شهادة صحية.

بالإضافة، إلى إجراء 8248 صورة دم كاملة ، و 13442 تحليل غازات دم وأملاح ، و 22628 تحليل كيمياء ، وتحليل 202 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، و 2964 تحليل فيروسات، و 550 فحص ميكروسكوبى ، و 113 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن، و 191 تحليل PCR لفيروس سى ، و 144 تحليل PCR لفيروس بى ، وتحليل 845 عينة للكشف عن الملاريا .