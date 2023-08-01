أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على 4% في الثانوية (فيديو)

رد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على الطالبة ميار حمادة طاهر، الحاصلة على 4% بـ الثانوية العامة، والتي تؤكد أنها كانت من المتفوقين وأن هذا المجموع لا يتناسب مع مستواها

باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة سيفتح يوم الخميس المقبل



وقال “زلط” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، بالتليفزيون المصري إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أعلن أن باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة سيفتح يوم الخميس المقبل، و الطالبة عليها تقدم تظلم يوم الخميس المقبل، وستقوم بـ الاطلاع على الأوراق الخاصة بها.

التقديم على التظلمات يكون عبر الإنترنت و تسديد الأموال من خلال فوري

ولفت إلي أن التقديم على التظلمات لطلاب الثانوية العامة يكون عبر الإنترنت، و تسديد الأموال يكون من خلال فوري، وأن كل طالب له الحق في أي درجة سيحصل عليها.

ومن جانبه، طمأن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، الطلاب بشأن التنسيق قائلا: “كل طالب سيكون له مكان بالتعليم العالي خلال العام المقبل”.

وقال سيد عطا، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء: “ ليس هناك فارقا كبير بين مجاميع الثانوية العامة هذا العام وأغلبها متقاربة مع العام الماضي”.

فتح باب المرحلة الأولى لـ التنسيق هذا العام سيبدأ من السبت المقبل

وأكد أن فتح باب المرحلة الأولى لـ التنسيق هذا العام سيبدأ من السبت المقبل حتي الأربعاء، ناصحا الطلاب بالتركيز أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار إلى أن معامل الحاسب الألى بجميع الجامعات الحكومية المصرية مُجهزة لاستقبال الطلاب الذين لا يتوافر لديهم كمبيوتر شخصي، موضحا أن هناك مرشدين متخصصين لمساعدة الطالب في كتابة رغباته.

75 رغبة متوفرة لكل طالب لكتابتها

ولفت سيد عطا، إلى أن هناك 75 رغبة متوفرة لكل طالب لكتابتها، والوزارة تقوم بتنسيق الطالب على المنطقة التعليمية الحاصل منها على الثانوية العامة و ليس محل إقامته، مضيفا أنه بعد إعلان النتيجة لا يوجد فرصة لتغيير الرغبات، ولذلك يجب التركيز أثناء كتابة الرغبات و تحديد جميع الكليات المرغوبة