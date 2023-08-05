عاجل
إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

87.39 % النسبة العامة للنجاح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة السويس نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية،  حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 87.39 %.

هذا وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة ل1369 خريج من الكلية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعملية.

فيما أشار الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب إلى أن إحصائية الطلاب الناجحين جاءت كالتالي ...حصل 31 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و24 على تقدير عام ممتاز ، 48 على تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف ، 357 على تقدير عام جيد جداً ، 731 على تقدير عام جيد، و 279 على تقدير عام مقبول .

بينما أوضح الدكتور عادل السعدني  عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية  
أن نسبة النجاح هذا العام، تعد  الأعلى عن الأعوام الماضية ، مشيراً إلى أن نتيجة البرامج المميزة جاءت كالتالي.. نجاح 446  طالب وطالبة بنسبة %98.6 .

وأكمل الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب موضحاً نتيجة البرامج المميزة تفصيلياً :-
برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 227 طالب وطالبة  ناجحون بنسبة %99.5، أما الترجمة الفورية باللغة الفرنسية  الناجحون 44 طالب بنسبة
% 95.56، أما المساحة ونظم المعلومات الجغرافية فبلغ عدد الطلاب الناجحين  159 طالب وطالبة بنسبة %96.41.