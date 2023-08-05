87.39 % النسبة العامة للنجاح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس

اعتمد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة السويس نتيجة ليسانس الآداب والعلوم الإنسانية، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 87.39 %.

هذا وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة ل1369 خريج من الكلية ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعملية.

فيما أشار الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب إلى أن إحصائية الطلاب الناجحين جاءت كالتالي ...حصل 31 طالب وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و24 على تقدير عام ممتاز ، 48 على تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف ، 357 على تقدير عام جيد جداً ، 731 على تقدير عام جيد، و 279 على تقدير عام مقبول .

بينما أوضح الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية

أن نسبة النجاح هذا العام، تعد الأعلى عن الأعوام الماضية ، مشيراً إلى أن نتيجة البرامج المميزة جاءت كالتالي.. نجاح 446 طالب وطالبة بنسبة %98.6 .

وأكمل الدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب موضحاً نتيجة البرامج المميزة تفصيلياً :-

برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 227 طالب وطالبة ناجحون بنسبة %99.5، أما الترجمة الفورية باللغة الفرنسية الناجحون 44 طالب بنسبة

% 95.56، أما المساحة ونظم المعلومات الجغرافية فبلغ عدد الطلاب الناجحين 159 طالب وطالبة بنسبة %96.41.